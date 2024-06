Résultat des européennes à Mesquer : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections européennes à Mesquer : un éclairage démographique

Comment les électeurs de Mesquer peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 19% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 15,58%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (79,6%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 609 € par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 399 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,87%) et le nombre de résidences HLM (7,7% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 62,21%, comme à Mesquer, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.