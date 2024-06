En direct

19:08 - Les 25,52% de la gauche unie font envie Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Le candidat de gauche avait atteint 6,11% à Guérande, contre 28,82% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Guérande, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,52% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Guérande ? Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Guérande. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour anticiper environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Guérande plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Dans les bureaux de vote de Guérande, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 17,23%, la cheffe de file du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 34,49% et 17,66% des suffrages. C'est finalement son rival qui s'imposera avec 67% contre 33% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 14,05%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 25,52% des voix. Guérande se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,08%.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. À Guérande, les précédentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,82% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 18,57%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,27%.

11:45 - Guérande : démographie, élections et stratégies politiques En pleine campagne électorale européenne, Guérande est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 16 151 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 928 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 4 935 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 14,21 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 32,73 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 161 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2396,59 euros par mois, la ville ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Guérande participe à l'histoire européenne.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Guérande : ce qu'il faut savoir Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 48,94% au sein de Guérande. L'abstention était de 57,39% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Guérande Le niveau de participation sera indiscutablement un critère fort des élections européennes 2024 à Guérande. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,35% au premier tour. Au deuxième tour, 48,54% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 14 479 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 21,08% étaient restées chez elles, contre une abstention de 21,57% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.