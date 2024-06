Résultat des européennes à Messein : l'élection 2024 en direct

13:25 - Comprendre l'électorat de Messein : un regard sur la démographie locale

La composition démographique et socio-économique de Messein façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,45%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (76,1%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 695 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,02%) et le nombre de résidences HLM (9,88% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Le taux d'étudiants, de 7,35% à Messein, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.