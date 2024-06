Résultat des européennes à Méréville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Méréville ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Méréville. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 41,61% des votes. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Méréville ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant localement pour ces européennes 2024. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Méréville. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi l'amener à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Méréville Méréville avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,09%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 39,91% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 35,53% contre 64,47%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Méréville par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,07% au premier tour, contre 41,61% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Méréville, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera choisie au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Méréville Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le RN n'avait pas séduit il y a cinq ans, Bardella finissant à la deuxième place à 18,59% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 26,12%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Méréville : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Méréville, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 593 logements pour 1 288 habitants, la densité de la commune est de 162 habitants par km². Ses 78 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 416 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une automobile (88,53 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 36,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 51,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 226,52 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Méréville participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - À Méréville, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes atteignait 50,12%, mieux qu'en 2014. L'analyse des élections passées permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 61,04% des inscrits sur les listes électorales de Méréville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 54,26% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Méréville À Méréville, l'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 16,77% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 17,97% au premier tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 43,76% au premier tour. Au deuxième tour, 48,31% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Méréville ? Le conflit armé israélo-palestinien est par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens de Méréville .