Résultat des européennes à Misérieux : l'élection 2024 en direct

13:25 - Misérieux et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La composition démographique et socio-économique de Misérieux détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,34% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 43,26% de population active et une densité de population de 257 habitants par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (6,4%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 685 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,43%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,47% à Misérieux, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.