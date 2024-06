En direct

19:24 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saint-Didier-de-Formans, qui va tirer parti des 24,89% de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 24,89% des bulletins dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,12% pour Yannick Jadot, 1,11% pour Fabien Roussel et 1,38% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,55% à Saint-Didier-de-Formans, contre 24,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Saint-Didier-de-Formans lors des européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour ces européennes 2024. Si en France entière, les sondages annoncent une évolution moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les inscrits de Saint-Didier-de-Formans plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Saint-Didier-de-Formans avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,48%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 32,02% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,6% contre 60,4%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 23,11% au premier tour, contre 29,73% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de suffrages, avec 63,63% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, Jordan Bardella atteignant 22,5% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 24,23%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Saint-Didier-de-Formans aux élections européennes Comment la population de Saint-Didier-de-Formans peut-elle affecter les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,52%. Un salaire moyen mensuel net de 2961,72 €/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 963 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,69%) révèle des impératifs de soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,61%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,39%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Didier-de-Formans, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Saint-Didier-de-Formans : la mobilisation des électeurs aux européennes Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette localité ? Au moment des dernières européennes, parmi les 835 personnes en âge de voter à Saint-Didier-de-Formans, 54,4% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 47,72% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Saint-Didier-de-Formans : les leçons des précédentes élections La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces européennes à Saint-Didier-de-Formans. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français pourrait augmenter l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Didier-de-Formans. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 85,72% des électeurs habilités dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 81,75% au deuxième tour, soit 1 398 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,92% au premier tour. Au second tour, 53,25% des votants ont exercé leur droit de vote.