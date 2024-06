13:23 - Moirans-en-Montagne : démographie et socio-économie impactent les européennes

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Moirans-en-Montagne comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 138 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 180 entreprises, Moirans-en-Montagne offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 16,46 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 22,88 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les 286 résidents étrangers, représentant 13,41% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,83%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2102,25 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. En somme, Moirans-en-Montagne incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.