Résultat des européennes à Monsempron-Libos : l'élection 2024 en direct

13:23 - Élections européennes à Monsempron-Libos : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Monsempron-Libos, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 2 079 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 253 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (72,51 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Monsempron-Libos accueille une communauté diversifiée, avec ses 170 résidents étrangers, soit 8,28% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 107 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 17,14%, synonyme d'une situation économique tendue. Ainsi, à Monsempron-Libos, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Monsempron-Libos : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 56,9% des personnes en capacité de voter à Monsempron-Libos avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,39% lors des européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Monsempron-Libos, 51,76% des électeurs avaient participé.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Monsempron-Libos À Monsempron-Libos, l'une des clés de ces européennes sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. L'inflation qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à impacter le taux de participation à Monsempron-Libos. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 19,32% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,59% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.