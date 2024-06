Résultat des européennes à Saint-Vite : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Saint-Vite, le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 fait envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 6,65% à Saint-Vite, contre 14,83% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Vite, le binôme Nupes avait en effet réuni 29,65% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Saint-Vite, entre les 14,83% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,83% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Vite ? Le score en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu pour cette européenne localement. À Saint-Vite, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 33,76% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 25,88% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Saint-Vite ? Saint-Vite avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,88%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, crédité de 31,09% des suffrages. Mais elle s'imposera finalement au second avec 50,19% contre 49,81% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 23,87% au premier tour, contre 29,65% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Saint-Vite, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Vite Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste de Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Saint-Vite, avec 33,76% des votes (132 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 14,83% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 9,97%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Vite : ce qu'il faut savoir La démographie et le profil socio-économique de Saint-Vite contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans le bourg, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 32,3% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (28,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 410 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,36% et d'une population immigrée de 15,12% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Vite mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,99% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Vite ? Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, sur les 408 inscrits sur les listes électorales à Saint-Vite, 49,25% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 58,05% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Vite : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention sera l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 à Saint-Vite. La guerre russo-ukrainienne et ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à impacter les choix que feront les habitants de Saint-Vite. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 836 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,21% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 70,37% au second tour, soit 589 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,58% au premier tour et seulement 47,75% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Vite ?