Résultat des européennes à Montaigut-sur-Save : l'élection 2024 en direct

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montaigut-sur-Save

La démographie et la situation socio-économique de Montaigut-sur-Save contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,73%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (88,27%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux important de cadres, représentant 35,02%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (5,13%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,93%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,5%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montaigut-sur-Save, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.