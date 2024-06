Résultat des européennes à Montcuq-en-Quercy-Blanc : l'élection 2024 en direct

13:28 - Tendances démographiques et électorales à Montcuq-en-Quercy-Blanc : ce qu'il faut retenir

Les données démographiques et socio-économiques de Montcuq-en-Quercy-Blanc montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 11,64% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 17,29% sont des personnes âgées. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 10,0%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la ville. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,69% et d'une population étrangère de 13,19% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 22,45%, comme à Montcuq-en-Quercy-Blanc, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.