13:27 - Comment la composition démographique de Montéléger façonne les résultats électoraux ?

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Montéléger comme partout ailleurs. Avec ses 1 707 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 96 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 26 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,47 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 18,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 42,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 541,16 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Montéléger incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en évolution.