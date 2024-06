Résultat des européennes à Montélier : l'élection 2024 en direct

13:09 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Montélier

A la mi-journée des européennes, Montélier émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 24,39% de cadres supérieurs pour 4 306 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 362 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (92,22 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 29,75% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,96%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 50 434 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. Montélier manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.