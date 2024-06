L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chabeuil, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,09% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 6,47% à Chabeuil, contre 23,71% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Chabeuil pour le Rassemblement national ?

Au niveau local, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces européennes sera très instructif. Les enquêtes d'opinion prévoient un Jordan Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Logiquement, cette tendance doit le pousser à 31% à Chabeuil, soit 10 points de plus également que ses 21,16% dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus risquées.