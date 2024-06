Résultat des européennes à Monthyon : l'élection 2024 en direct

13:28 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Monthyon

Les données démographiques et socio-économiques de Monthyon mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des européennes. Dans la ville, 21,53% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,68% de plus de 75 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (90,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 552 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,51%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,44%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Monthyon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,51% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.