Résultat des européennes à Montlebon : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comprendre l'électorat de Montlebon : un regard sur la démographie locale

Comment les électeurs de Montlebon peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,48%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (79,83%) met en avant l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 49 440 € par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 821 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,1%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (3,8%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Montlebon mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.