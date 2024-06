Résultat des européennes à Montrabé : l'élection 2024 en direct

En direct

13:09 - Les données démographiques de Montrabé révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale européenne, Montrabé est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 27,74% de cadres supérieurs pour 4 191 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 445 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (8,76 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 33,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 8,05%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 281 euros par an. À Montrabé, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Montrabé : quel était le taux de participation aux européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et déjà 43% à 17h. Au fil des dernières années, les 4 269 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 1 953 personnes en âge de voter à Montrabé, 38,83% étaient restées chez elles. L'abstention était de 47,07% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Montrabé : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'abstention à Montrabé. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,6% au premier tour. Au second tour, 55% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 86,16% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 83,7% au second tour, soit 2 686 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.