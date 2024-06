En direct

19:09 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Jean fait envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Jean, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,87% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 9,71% à Saint-Jean, contre 26,18% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 26,18% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,63% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 32,48% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur qui vont se transférer les voix de droite à Saint-Jean ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Saint-Jean, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 17,23% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 17,69% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants de Saint-Jean plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 17,69%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Saint-Jean au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,63% et 20,71% des votes. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 67,68% contre 32,32% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des législatives, Saint-Jean, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 32,48%, alors que le RN restera derrière à 14,25%. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Saint-Jean était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,18% des suffrages exprimés, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,23% et Yannick Jadot avec 15,81%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Jean À Saint-Jean, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec une densité de population de 1783 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,98%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 398 € par an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 752 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,77%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,4%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Jean, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Jean : état des lieuxde la participation Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 4 738 personnes habilitées à voter à Saint-Jean s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 59,58%). La participation était de 49,97% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Jean pour les européennes Le niveau d'abstention constituera indéniablement un facteur décisif de ce scrutin européen 2024 à Saint-Jean. La perte de pouvoir d'achat est par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Jean (31240). Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 84,29% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,88% au deuxième tour, ce qui représentait 6 429 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 59,18% au premier tour et seulement 57,38% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Jean ?