Résultat des européennes à Montreuil-le-Gast : l'élection 2024 en direct

13:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montreuil-le-Gast

À Montreuil-le-Gast, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 22,19% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 3,23% de 75 ans et plus. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (10,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 868 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,03%) et le nombre de résidences HLM (3,02% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Le taux d'étudiants, évalué à 7,06% à Montreuil-le-Gast, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.