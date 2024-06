Résultat des européennes à Moustoir-Ac : l'élection 2024 en direct

13:28 - Moustoir-Ac : démographie, élections et stratégies politiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Moustoir-Ac mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,5% et une densité de population de 53 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,09%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 677 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,02%) et le nombre de résidences HLM (3,63% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Moustoir-Ac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,7% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.