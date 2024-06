Résultat des européennes à Brandivy : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les suffrages de la coalition de gauche observés Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, s'était élevée à 20,23% à Brandivy, contre 6,61% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Brandivy, le binôme Nupes avait en effet glané 30,15% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de droite à Brandivy ? Le score en faveur de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 localement. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Brandivy. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prévoir 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Brandivy plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 C'est probalement l'élection du chef de l'Etat qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Brandivy avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la patronne du RN finissait avec 29,25% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 44,12% contre 55,88%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 19,47% des votes sur place, contre 30,15% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,24%.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Brandivy il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite cumulait 27,82% des voix, face à Nathalie Loiseau à 20,23% et Yannick Jadot à 13,23%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Brandivy Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Brandivy comme partout en France. Avec ses 1 382 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 79 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,07 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,89% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 54,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 484,02 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Brandivy, les préoccupations locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - À Brandivy, quelle participation aux élections européennes ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 42,24% des inscrits sur les listes électorales de Brandivy (Morbihan). L'abstention était de 55,12% pour le scrutin de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Brandivy, 64,96% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Brandivy À Brandivy, l'un des critères forts de ces élections européennes sera incontestablement le niveau de participation. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,51% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 19,57% au deuxième tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,31% au premier tour et seulement 49,81% au second tour. L'inflation serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Brandivy (56390).