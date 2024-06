Résultat des européennes à Mulsanne : l'élection 2024 en direct

09:53 - Comprendre le taux de participation aux élections à Mulsanne

À Mulsanne, le taux de participation constituera un critère clé du scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français pourraient potentiellement inciter les citoyens de Mulsanne à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,79% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 27,47% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.