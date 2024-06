Résultat des européennes à Teloché : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait frappé fort à Teloché à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 31,63% des suffrages dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,63% contre 52,37%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 25,22% des voix sur place, contre 26,22% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (52,73%).

11:45 - Le poids démographique et économique de Teloché aux européennes

La structure démographique et socio-économique de Teloché détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,26%. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (88,69%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 035 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,25%) et le nombre de résidences HLM (2,78% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Teloché mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,96% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.