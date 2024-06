Résultat des européennes à Naucelle : l'élection 2024 en direct

13:24 - Naucelle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel impact aura la population de Naucelle sur les résultats des européennes ? Avec 25% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (66,06%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 004 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,56%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,29%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Naucelle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,06% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.