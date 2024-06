Résultat des européennes à Neuilly-Saint-Front : l'élection 2024 en direct

13:23 - Démographie et politique à Neuilly-Saint-Front, un lien étroit

Dans la ville de Neuilly-Saint-Front, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 18,73% des résidents sont des enfants, et 25,16% de plus de 60 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,71%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 641 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,73%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,26%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Neuilly-Saint-Front mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,78% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.