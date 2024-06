Résultat des européennes à Neuville-sur-Ain : l'élection 2024 en direct

13:28 - Les enjeux locaux de Neuville-sur-Ain : tour d'horizon démographique

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Neuville-sur-Ain montrent des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections européennes. Dans la ville, 21,51% des résidents sont des enfants, et 5,89% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,65%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 602 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,22%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,62%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Neuville-sur-Ain mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,32% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.