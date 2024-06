Résultat des européennes à Orleix : l'élection 2024 en direct

13:23 - Orleix : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville d'Orleix, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Avec 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,07%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (86,02%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 847 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,82%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,64%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Orleix mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,23% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.