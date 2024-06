Résultat des européennes à Oucques La Nouvelle : l'élection 2024 en direct

13:28 - Analyse démographique et économique des européennes à Oucques La Nouvelle

Quelle influence la population d'Oucques La Nouvelle exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 18,8% des résidents sont des enfants, et 29,61% de 60 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (70,4%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 614 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,49%) et le nombre de résidences HLM (6,54% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Oucques La Nouvelle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,77% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.