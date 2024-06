Résultat des européennes à Paradou : l'élection 2024 en direct

13:23 - Paradou : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Comment la population de Paradou peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 119 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,7%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (40,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 849 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,64%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (6,11%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 32,39%, comme à Paradou, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.