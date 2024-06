En direct

19:17 - À Mouriès, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 3,13% à Mouriès, contre 16,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Mouriès, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,48% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,3% pour Yannick Jadot, 1,25% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont adopter les supporters de la droite à Mouriès ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Mouriès semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote locaux. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Mouriès ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin le plus récent semble une évidence au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un joli score pour le RN à Mouriès. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 37,31% au 1er tour et surtout 60,33% au second, lui promettant la meilleure place du paysage local (Mouriès ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré un score plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La présidente de la formation avait rassemblé 35,26% au 1er tour et 60,92% au second dans la ville.

12:45 - 37,76% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Mouriès Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 543 habitants de Mouriès passés par les urnes avaient choisi la liste du RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait attiré ainsi 37,76% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,48% et François-Xavier Bellamy à 10,71%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Mouriès Les données démographiques et socio-économiques de Mouriès révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 28% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,29% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 161 €/an souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 395 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (15,81%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,02%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 15,88%, comme à Mouriès, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Mouriès : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 1 510 personnes en âge de voter à Mouriès, 54,34% avaient participé au vote, contre une participation de 49,37% il y a 10 ans. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Mouriès, 66,22% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mouriès : la participation au cœur des préoccupations À Mouriès, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 78,72% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 78,26% au second tour, ce qui représentait 2 272 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,99% au premier tour. Au second tour, 45,92% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Mouriès cette année ? La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix du quotidien sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Mouriès (13890).