Résultat des européennes à Peillac : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections européennes à Peillac : un éclairage démographique

À Peillac, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les européennes. Dans la commune, 16,47% des résidents sont des enfants, et 32,61% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (26,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 836 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,19%) révèle des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,07%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Peillac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,62% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.