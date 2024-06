Résultat des européennes à Saint-Vincent-sur-Oust : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Saint-Vincent-sur-Oust ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 6,42% à Saint-Vincent-sur-Oust, contre 28,47% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent score lors des élections législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Vincent-sur-Oust, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25,42% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Saint-Vincent-sur-Oust lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très commenté. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Saint-Vincent-sur-Oust. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Saint-Vincent-sur-Oust ? Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,51% contre 34,42% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,71% contre 62,29%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,46% au premier tour, contre 30,11% pour le binôme Régionaliste. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Régionaliste qui va cumuler le plus de votes, avec 69,22% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Saint-Vincent-sur-Oust, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes 2019 Regarder en arrière semble encore une fois logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste du Rassemblement national avait enregistré 20,14% des votes et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 28,47%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Vincent-sur-Oust : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Saint-Vincent-sur-Oust, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 616 habitants répartis dans 831 logements, cette ville présente une densité de 92 hab par km². Ses 87 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (73,29 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 39,08% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 47,17% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 634,70 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Vincent-sur-Oust écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Saint-Vincent-sur-Oust Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 46,6% au niveau de Saint-Vincent-sur-Oust (Morbihan), contre un taux d'abstention de 57,05% lors des élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Vincent-sur-Oust : la participation au cœur des préoccupations Ce 9 juin, lors des européennes à Saint-Vincent-sur-Oust, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 240 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,47% étaient allés voter. Le taux de participation était de 78,95% au premier tour, c'est-à-dire 979 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,89% au premier tour et seulement 48,32% au second tour. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple en mesure d'inciter les habitants de Saint-Vincent-sur-Oust à s'intéresser plus fortement du scrutin.