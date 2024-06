Résultat des européennes à Pencran : l'élection 2024 en direct

13:24 - Pencran : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact auront les habitants de Pencran sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 6,06% et une densité de population de 217 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (95,12%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 793 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,8%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,66%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,03% à Pencran, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.