Résultat des européennes à Plappeville : l'élection 2024 en direct

En direct

13:24 - Élections européennes à Plappeville : un éclairage démographique Dans les rues de Plappeville, le scrutin est en cours. Avec ses 36,98% de cadres supérieurs pour 2 028 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 113 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 26 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,93 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,04% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 54,2% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 425,69 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Plappeville contribue à édifier l'avenir européen.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Plappeville Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, parmi les 1 061 personnes en âge de voter à Plappeville, 42,65% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 50,05% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Plappeville, 66,8% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Plappeville : scrutin en cours À Plappeville, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,03% au premier tour et seulement 51,67% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Plappeville ? Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 789 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,03% avaient pris part à l'élection, contre une participation de 75,18% au premier tour, ce qui représentait 1 345 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.