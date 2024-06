Résultat des européennes à Pleugueneuc : l'élection 2024 en direct

13:25 - Les enjeux locaux de Pleugueneuc : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Pleugueneuc, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Dans la commune, 23,68% des résidents sont des enfants, et 6,54% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (20,27%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 694 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,36%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pleugueneuc mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,88% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.