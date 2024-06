Résultat des européennes à Saint-Domineuc : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Domineuc façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Saint-Domineuc, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 159 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,55%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2239,79 €/mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1 000 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,43%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,39%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Domineuc mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,35% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.