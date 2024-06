Résultat des européennes à Plogastel-Saint-Germain : l'élection 2024 en direct

13:24 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Plogastel-Saint-Germain

Quel portrait faire de Plogastel-Saint-Germain, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 006 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 107 entreprises, Plogastel-Saint-Germain est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 32 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 24,53 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 37,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 49,39% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 970,80 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Plogastel-Saint-Germain manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.