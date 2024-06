Résultat des européennes à Plonévez-Porzay : l'élection 2024 en direct

13:28 - Élections à Plonévez-Porzay : l'impact des caractéristiques démographiques

La démographie et la situation socio-économique de Plonévez-Porzay contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,64%. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (65,09%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 856 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,93%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,52%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 29,05%, comme à Plonévez-Porzay, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.