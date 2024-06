Résultat des européennes à Plougoulm : l'élection 2024 en direct

13:28 - Analyse démographique et économique des européennes à Plougoulm

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Plougoulm contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 96 hab par km² et 45,01% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 7,96% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Le taux d'agriculteurs, qui représente 10,04%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,86%) et le nombre de résidences HLM (3,59% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Plougoulm mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,56% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.