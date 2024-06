Résultat des européennes à Plouguiel : l'élection 2024 en direct

13:28 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Plouguiel

La composition démographique et le contexte socio-économique de Plouguiel façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,06% et une densité de population de 93 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (63,25%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 807 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,92%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (16,31%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,72%, comme à Plouguiel, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.