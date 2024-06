Résultat des européennes à Plouider : l'élection 2024 en direct

13:26 - Plouider : démographie et socio-économie impactent les européennes

La démographie et le profil socio-économique de Plouider façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,15%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 518 €/an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 819 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,83%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (11,32%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Plouider mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,57% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.