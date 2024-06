Résultat des européennes à Plouisy : l'élection 2024 en direct

13:24 - Plouisy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Plouisy, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 83 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,49%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2027,31 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 808 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,57%) et le nombre de résidences HLM (6,21% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Plouisy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,83% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.