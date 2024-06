Résultat des européennes à Plourhan : l'élection 2024 en direct

13:24 - Plourhan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel portrait faire de Plourhan, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 2 088 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 112 entreprises, Plourhan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,73 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 39,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 35,3% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 813,44 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Plourhan manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.