En direct

19:11 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Binic-Étables-sur-Mer ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 25,42% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,55% pour Yannick Jadot, 2,48% pour Fabien Roussel et 2% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 6,83% à Binic-Étables-sur-Mer, contre 31,06% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Binic-Étables-sur-Mer avant les européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Binic-Étables-sur-Mer. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prévoir environ 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Binic-Étables-sur-Mer penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 36,08% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,76% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Binic-Étables-sur-Mer. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 16,4%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 28,7% contre 71,3%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,75%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 36,28% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - À Binic-Étables-sur-Mer, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Binic-Étables-sur-Mer lors des européennes précédentes, avec 31,06% des suffrages. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 16,07% dans la ville. Jordan Bardella finissait troisième, avec 14,47%.

11:45 - Dynamique électorale à Binic-Étables-sur-Mer : une analyse socio-démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Binic-Étables-sur-Mer est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 6 881 habitants répartis dans 5 504 logements, cette ville présente une densité de 737 habitants par km². L'existence de 571 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (56,23 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 41,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,48%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 811 €/an. À Binic-Étables-sur-Mer, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Binic-Étables-sur-Mer : les chiffres clés Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Durant les élections européennes 2019, sur les 3 627 personnes en âge de voter à Binic-Étables-sur-Mer, 59,81% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 52,7% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Binic-Étables-sur-Mer À Binic-Étables-sur-Mer, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 42,69% au premier tour. Au deuxième tour, 42,58% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Binic-Étables-sur-Mer pour les européennes ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 405 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 20,9% étaient restés chez eux, contre une abstention de 20,12% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.