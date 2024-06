Résultat des européennes à Pont-Saint-Vincent : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections européennes à Pont-Saint-Vincent : impact de la démographie et de l'économie locale

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Pont-Saint-Vincent, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 794 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 113 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la ville, 15,61 % des résidents sont des enfants, et 26,7 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,84% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,52% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 830,91 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, Pont-Saint-Vincent incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.