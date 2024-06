Résultat des européennes à Priay : l'élection 2024 en direct

En direct

13:28 - Priay : élections européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Priay, les élections sont en cours. Dotée de 856 logements pour 1 764 habitants, la densité de la ville est de 106 hab/km². L'existence de 131 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 20,12 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,55% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,27% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 456,71 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Priay, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Priay Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. L'observation des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Durant les dernières européennes, 45,94% des électeurs de Priay avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 53,68% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Priay L'un des facteurs clés de ce scrutin européen 2024 sera le taux d'abstention à Priay. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,19% des votants de la localité. Le taux de participation était de 82,76% au premier tour, soit 1 037 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat est notamment en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Priay (01160).