Résultat des européennes à Quiévy : l'élection 2024 en direct

13:27 - Quiévy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Comment la population de Quiévy peut-elle affecter les résultats des européennes ? Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,49% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (20,44%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 550 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,00%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,03%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Quiévy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,68% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.