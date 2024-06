Résultat des européennes à Redessan : l'élection 2024 en direct

13:09 - Redessan : démographie, élections et stratégies politiques

Quelle influence la population de Redessan exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,84% et une densité de population de 263 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,11%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 335 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,42%) et le nombre de résidences HLM (8,09% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Redessan mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,66% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.