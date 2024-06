Résultat des européennes à Meynes : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Meynes : impact de la démographie et de l'économie locale

La démographie et le contexte socio-économique de Meynes contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 147 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 14,73%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (16,05%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 924 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,76%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,8%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Meynes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,12% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.