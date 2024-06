Résultat des européennes à Reiningue : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les défis socio-économiques de Reiningue et leurs implications électorales

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Reiningue mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 15,46% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 29,36% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,79%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 645 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,87%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Reiningue mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,81% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.